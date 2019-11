Dit is de opvallende trendkleur van het naderende winterseizoen

De winter nadert met rasse schreden. Terwijl je wellicht geneigd ben om je in deze koude maanden voornamelijk in donkere kleuren als zwart en blauw te hullen, is de trendkleur van het winterseizoen juist opvallend vrolijk. Het is namelijk hartstikke hip om rood te dragen.

En niet zomaar zacht- of bordeauxrood, maar de knalrode kleur van een chilipeper.

Trendkleur

De trend van het moment is rood. Opvallend en in het oog springend knálrood. Toegegeven, het is een intense kleur die je misschien niet zo snel uit de kast zou trekken. Je kunt de trendkleur van deze winter dan ook zo groots aanpakken als je zelf wilt. Kies bijvoorbeeld voor een simpele sjaal in chilipeper rood om je donkere look van een vrolijke noot te voorzien.

Opvallend

Wil je de trend helemaal omarmen en deins je niet terug voor een opvallende look? Sla dan je slag met een gewaagde jas in het rood, of een stoere broek met een uitlopende pijp. Een rode blouse is ook een goed idee, al helemaal omdat je deze ook met de feestdagen weer uit de kast kunt trekken. Hieronder kun je naar hartelust shoppen, zodat je deze trendkleur in kunt slaan.

Bron: Pure Wow. Beeld: iStock