In deze oranje outfits wil je zeker gezien worden tijdens Koningsdag

Nog een kleine week en dan mogen we massaal de verjaardag van Willem-Alexander weer vieren. En zoals we gewend zijn gebeurt dit in Oranje boven-stijl. Maar wat trek je aan?

Een oranje outfit is wel op z’n plek 27 april. Voor de nodige kledingstress kun je nog snel een van deze outfits scoren.

Vlaggetjes

Ieder jaar wanneer je weer de rommelmarkt over banjert, spelletjes speelt op de vrijmarkt of de feestvreugde opzoekt, heb je maar weer gekozen voor de Hollandse vlaggetjes op je wangen. Oranje lijkt namelijk niet de meest voor de hand liggende kledingkleur. Toch ga je daar met deze outfits héel anders over denken. Want wat dacht je van een oranje jumpsuit? Vrolijk en tegelijk kun je deze ook nog heel goed aankomende zomer aan.

Benieuwd wat wij denken dat Máxima gaat dragen?

Beeld: iStock