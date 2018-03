Oud K3-er Karen start nieuwe carrière met eigen kledingcollectie

Na jarenlang vele kinderen blij te hebben gemaakt met prachtige liedjes (die je nooit meer uit je hoofd krijgt) is het voor oud-K3’er Karen tijd voor iets nieuws.

Ze lanceert vandaag haar eigen kledingcollectie.

Voor de Belgische modeketen JBC heeft ze haar eigen lijn ontworpen. Het is een mix van gezellig en kleurrijk, casual en chic. Karen legt uit waar haar inspiratie vandaan komt: “Ik wilde een collectie maken waarin vrouwen zich mooi en comfortabel voelen. Ik heb gewoon gekeken naar de kledingstukken in mijn kast waar ik me zelf gelukkig in voel”.

Kleurrijk casual

Haar nieuwe werk voelt voor Karen als een logische stap: “Muziek, mode en gevoel zitten in elkaar verweven”. En zó ziet die collectie eruit.

Dit zijn 3 toppers uit haar collectie:

Het shirt/jurkje kost 49,99 euro, de kimono 59,99 euro en de rok 49,99 euro.

Bron: Nieuwsblad / JBC. Beeld: ANP