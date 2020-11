Oude nagellak herstellen? Probeer dan dít handige trucje

Hoewel nagellak geen product is dat je jaren moet bewaren, kan het echt geen kwaad om een nagellakje van vorig jaar op te doen. Het enige probleem is alleen dat de structuur van een oude nagellak vaak niet meer zo ‘glad’ is, waardoor het veel minder mooi aanbrengt.

Gelukkig hebben we hier een handig trucje op gevonden!

Voordat je je nagellak namelijk zomaar weggooit, kun je eerst nog een poging doen om hem te herstellen. Dit bespaart je immers ook weer de kosten van een nieuwe nagellak! Om je lakje te herstellen heb je de volgende dingen nodig:

Je oude nagellak

Nagellakremover

Een druppelpipet

Zó ga je te werk

Draai de dop van de nagellak open en voeg één of twee druppels nagellakremover toe met de hulp van de pipet. Draai vervolgens de dop weer op het flesje en rol deze vervolgens zachtjes heen en weer tussen je handen voor ongeveer een minuut. Het is belangrijk dat je dit zachtjes doet dus ga niet als een gek zitten schudden. Nadat de minuut voorbij is kun je de dop er weer af halen en zal je merken dat je nagellak weer als nieuw is!

Belangrijke tip

Let er trouwens wel op dat je niet te veel nagellakremover toevoegt. Als je dit doet kan de consistentie van de lak namelijk te waterig worden of kan het zo zijn dat de nagellak breekt terwijl je nagels drogen. Probeer dus eerst één druppel toe te voegen en als de consistentie dan nog niet goed is, kun je er nog maximaal één druppel aan toevoegen.

En nu we het toch over nagellak hebben…Heb jij ook vaak dat je het nagellakdopje gewoon niet van het flesje af krijgt en dat deze vast zit? Dankzij deze handige truc is dat verleden tijd:

Bron: Goedgevoel.be. Beeld: Getty