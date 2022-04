Ouderdom komt met gebreken: hierdoor worden je wenkbrauwen dunner

Er zijn diverse kwaaltjes waarmee je moet leren omgaan als je ouder wordt. Rimpels, grijze haren en soms onverklaarbare pijntjes. Je leeftijd de schuld geven is makkelijk, maar hoe het precies werkt, dat weten we niet altijd.

Afname van elasticiteit heeft effect op je wenkbrauwen

Ouderdom komt met gebreken. Een kraaienpootje hier, lachrimpeltje daar... Als je ouder wordt, neemt de elasticiteit van de huid af. Dat zorgt niet alleen voor rimpeltjes, maar ook voor het dunner worden van je wenkbrauwen. Door de afname van die elasticiteit worden de haarzakjes namelijk broos. Sommige gaan zelfs met pensioen en stoppen helemaal met het produceren van haartjes, andere vallen uit en ja, dan wordt het langzaamaan steeds minder.

Altijd weer die overgang

Oh ja, de overgang kun je ook de schuld geven van het verlies van je wenkbrauwen. Tijdens de overgang gebeurt er van alles met je hormonen, waaronder een afname van oestrogeen, en dat kan weer zorgen voor haaruitval. Ook in je wenkbrauwen. Bij sommigen gebeurt dit heel snel, bij andere duurt het wat langer.

Vermindering van pigment

Misschien is het geen kwestie van haaruitval, maar is het gewoon simpelweg een vermindering in pigment. Je eens zo prachtige donkere wenkbrauwen worden misschien niet dunner, maar gewoon grijs. En zeker met een lichte huid vallen de haartjes dan gewoon minder op. Vervelend, maar niet dramatisch. Net zoals je je lokken kunt verven, kun je dat ook doen met je wenkbrauwen.

Overige redenen van dunner wordende wenkbrauwen

Soms worden je wenkbrauwen vanwege andere oorzaken dunner. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn en wij hebben ze even voor je op een rijtje gezet:

Traag werkende schildklier

Bijwerkingen van medicijnen

Bloedverdunners en bètablokkers

Teveel aan vitamine A

Stress

Teveel epileren

Alopecia areata

Maar ook vitaminetekorten kunnen de oorzaak zijn, zoals deze:

Biotine

Eiwit

IJzer

Zink

Omega-3 vetzuren

B12

Vitamine D

