Dit ‘ouderwetse’ mode-item maakt een comeback (en zo draag je ‘m)

Je hebt van die kledingstukken die ooit helemaal hip waren, maar daarna jarenlang als oubollig of saai bestempeld worden. En dan ineens maken ze een comeback. Precies dat is nu het geval met de cardigan, die weer he-le-maal hip lijkt te zijn.

Talloze beroemdheden zijn al op de gevoelige plaat vastgelegd in het comfortabele vest.

Opmars

Lange tijd werd de cardigan als ouderwets gezien. Zo’n item dat alleen je (groot)moeder nog in de kast had hangen, of dat door je kinderen altijd als ‘tuttig’ gezien werd. Maar dat is verleden tijd nu de cardigan ineens weer een behoorlijke opmars maakt. Zowel tijdens de Fashion Week in Kopenhagen als op social media zien we het kledingstuk veelvuldig voorbijkomen.