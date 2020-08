10 leuke én comfortabele outfits om te dragen naar je thuiskantoor

We hadden allemaal gehoopt dat we na de zomer weer langzaam terug mochten naar kantoor, maar helaas werd het advies om zoveel mogelijk vanuit huis te werken opnieuw voor onbepaalde tijd verlengd. Dus passen we onze garderobe daar ook maar op aan.

Het klinkt heerlijk om dagenlang in joggingpak door te brengen, maar inmiddels weten we wel dat je daar niet veel productiever van wordt. Het ‘probleem’: we willen er thuis ook een beetje leuk bij zitten en verzorgd in die videovergadering verschijnen, maar het is misschien nog wel belangrijker dat kleding lekker zit.

Outfits om thuis in te werken

Dat kan gelukkig allebei. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een wat lossere jeans in plaats van die strakke skinny jeans met een wat wijdere trui, een maxi-jurk met sneakers, een wijde pantalon met een bijpassende top of trui, een (midi)rok met een basic top of trui of een basic zwart jurkje. Ook een goede tip: ga voor wat meer kleur dan normaal, dat ziet er ook al meteen een stuk vrolijker uit. Investeer ook in een knap huispak voor de dagen waarop je niet hoeft te videobellen, maar je er toch nog een beetje gezellig bij wil zitten.

Ter inspiratie hebben we een paar van onze favoriete thuiswerk-outfits op een rij gezet.

Maak thuiswerken leuker met een van deze mooie items:



Beeld: iStock