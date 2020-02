Shoppen tot je erbij neervalt: dit zijn de 2 fijnste outlets in Nederland

Duizenden vierkante meters mode van grote merken voor fijne prijzen: puur winkelgeluk. Maak er een uitje van: vandaag shoppen in een van de outlets, morgen de omgeving verkennen in die nieuwe designer outfit.

Designer Outlet Roermond

In het zuiden dossen de mensen zich net een beetje meer en beter uit dan in het noorden en dat is ook te merken bij Designer Outlet Roermond: alles voelt hier chic. Naast de bekende merken als Levi’s, Nike, Adidas, Hunkemöller, Le Creuset en The North Face, worden hier ook de (oude) collecties verkocht van giganten als Gucci, Prada, Dolce & Gabbana, Chloé, Jimmy Choo, Burberry, La Perla en Versace. McArthurGlen, het moederbedrijf van de outlet dat in 9 andere landen outlets uitbaat, is trots op haar paradepaardje. Hier komen zo’n 8 miljoen bezoekers per jaar. Daarmee verslaat het winkelcentrum de Efteling en het Rijksmuseum, die jaarlijks respectievelijk 5,4 miljoen en 2,3 miljoen bezoekers trekken.

Hoog bezoek

Het is hier trouwens ook goed BN’ers spotten. Ja, die willen ook weleens wat nieuws en komen dan graag naar Roermond. De helft van de shoppers komt uit Duitsland, gevolgd door 25 procent met Nederlands DNA. Ook bezoekers van buiten Europa hebben de weg naar dit winkelwalhalla gevonden, zij komen onder meer uit China en het Midden-Oosten. Een deel van het winkelpersoneel spreekt zelfs Chinees om de Aziatische shoppers extra goed te kunnen bedienen. Ook worden er regelmatig sjeiks uit Dubai gesignaleerd.

Laat maar dragen

Voor vaste klanten worden vip-evenementen georganiseerd. Zo vinden er regelmatig Late Night Shopping-avonden plaats: shoppen tot 23.00 uur! Als het regent staan er bakken met paraplu’s klaar en wie te veel tasjes heeft om te dragen, kan de hulp inroepen van een runner die alle aankopen apart zet en op verzoek naar de auto draagt. Ook fijn: parkeren kost slechts € 3,-. Met 6650 parkeervakken is er altijd wel plek.

Designer Outlet Roosendaal

Sinds 2006 heeft het Brabantse Roosendaal, vlakbij de grens met België, ook een designer outlet. Tot voor kort heette het nog Rosada Fashion Outlet, maar in 2018 gaf moederbedrijf McArthurGlen Group het de naam Designer Outlet Roosendaal. Roosendaal werd in 2017 verkozen is tot gelukkigste stad van Brabant. Zou het puur shoppinggeluk zijn? In de 85 winkels vinden we merken als Karl Lagerfeld, Tommy Hilfiger, The Kooples, Nikkie, Hugo Boss, Essentiel Antwerp, Balr. en G-Star.

Mode voor de mini’s

Momenteel ligt het bezoekersaantal op 1,7 miljoen, maar dat gaat vanaf nu omhoog: afgelopen jaar verwelkomde het center namelijk meer dan 20 nieuwe merken. Zo’n driekwart van het winkelend publiek komt uit Nederland. Voor tassen, sieraden en accessoires is de slagingskans groot bij Samsonite, Invicta Watches, Sunglass Hut en Guess. Voor de allerkleinste fashionista’s zijn er merken als Vingino, Tumble ’n Dry en Nik & Nik.

Parapluservice

Buiten wachten 1300 parkeerplekken op enthousiaste shoppers die € 3,- per plekje betalen voor een dag lang winkelen. Ook deze outlet heeft een parapluservice en een speelruimte voor kinderen. Daarbij zijn er 4 restaurants om bij te tanken tijdens het shoppen. In Roosendaal kunnen bezoekers van 10.00 – 18.00 en donderdag t/m zondag van 10.00 uur tot 20.00 uur terecht, 363 dagen per jaar.

Outlet bezoeken? Maak er een weekendje weg van.

Tekst: Elleke van Duin. Beeld: iStock