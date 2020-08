Deze kledingtrend voor de herfst wil je alvast in je kast hebben

Een oversized blouse is áltijd een goed idee. Aankomende herfst gaan we ‘m weer volop zien in het modebeeld. Plunder alvast de kast van je partner of ga op zoek naar het perfecte exemplaar.

De oversized blouse zagen we eerder al voorbij komen op de catwalk van de grote modehuizen. Zo combineerde Yves Saint Laurent dit item ingestopt in een spijkerbroek met een wijde pijp. Het Italiaanse modehuis The Attico combineert de oversized blouse juist met een lange rok tot de enkels en de blouse een stuk open geknoopt.

Zomer en herfst