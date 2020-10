Groot, groter grootst: oversized kragen zijn de trend van het moment

Als je een groot aanhanger van een wat sobere kledingstijl bent, zul je misschien even wat overtuiging nodig hebben om je aan dé trend van dit najaar te wagen. Deze winter mag het namelijk allemaal groots en indrukwekkend. Oversized kragen zijn niet meer weg te denken van het straatbeeld.

Twijfels? Niet meer na deze inspiratieplaatjes!

Advertentie

Oversized kragen

Trends komen en gaan. Niet alleen op het gebied van kleding, maar ook op het gebied van kapsels en cosmetica. Eerder schreven we al over de nagellaktrend van 2020 en ook deelden we dé hipste kapsels voor deze herfst- en winterperiode. Maar nu hebben we het over een nieuwe modetrend die je mag omarmen (én aantrekken!): oversized kragen.