Waarom je je panty altijd goed moet wassen

Eerlijk: hoe vaak doe jij je panty’s in de was? Shirtjes doen we altijd braaf na een paar keer dragen in de wasmachine, maar panty’s willen er nog weleens bij inschieten. Toch is het belangrijk om ook je panty regelmatig mee te wassen.

Een panty is namelijk de perfecte broeiplaats voor bacteriën.

Broeierig

Omdat pantystof zowel warmte als vocht vasthoudt en het dus erg broeierig kan worden, vinden bacteriën panty’s een hele fijne plek. Na een tijdje kun je daarom last krijgen van huidirritatie en zelfs een infectie. Was je panty daarom regelmatig, om geïrriteerde benen te voorkomen.

Hoe vaak wassen?

Maar hoe vaak is ‘regelmatig’? Nou, onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat je panty eigenlijk al na 1 keer dragen de wasmachine in mag. Doe je dit niet, is de kans groot dat bacteriën zich in je panty gaan nestelen. Daarnaast blijven je panty’s langer mooi als je ze tegelijk met je ondergoed wast. Win-win!

Bron: Grazia. Beeld: iStock