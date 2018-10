Je kunt nu spotgoedkope panty's kopen waar nóóit een ladder in komt

Goed nieuws voor iedereen die altijd bang is dat er een ladder in haar panty zit: er bestaan nu panty’s waar nooit een ladder in kan komen.

En ze zijn ook nog eens fijn betaalbaar.

Want het is altijd een beetje gedoe; kom je net aan op je werk, merk je dat je met een gat in je panty rondloopt. Staat zo onverzorgd. En dus, wat doen veel vrouwen? Jawel, met extra panty’s in de tas de deur uit gaan. Zonde. En niet meer nodig, als het aan Primark ligt. De kledingwinkel verkoopt nu ladder-vrije panty’s. Ze kosten maar 4 euro per stuk, dus absoluut het proberen waard.

Want werken ze niet… Dan is er ook geen man overboord. Geen Primark in de buurt? Hema verkoopt soortgelijke exemplaren, maar dan voor 7 euro per stuk.

Bron: Beautify. Beeld: iStock