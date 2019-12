Waarom je juist tijdens de feestdagen ook parfum in je knieholtes moet sprayen 

Heb je parfum opgespoten, maar is de geur na een paar uur al vervlogen? Wij vroegen parfumeur Roja Dove om een uitleg én oplossing.

Roja is dé expert op het gebied van parfum en legt aan Libelle.nl uit hoe dat nu precies zit met luchtjes die vervliegen.

Eau de toilette

Het is volgens hem erg belangrijk om te weten welke verschillende sterktes van parfum er allemaal verkrijgbaar zijn. “Als je een eau de toilette hebt en deze om 8 uur ’s ochtends aanbrengt, dan is om 12 uur ’s middags al 80 procent verdwenen.” Volgens hem is dat de reden dat veel mensen rondlopen en zeggen dat ze hun luchtje niet kunnen ruiken. Ze hebben de verkeerde soort te pakken. “Een eau de toilette is nooit gemaakt om te blijven zitten.”