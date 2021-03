Donderdagavond presenteerde Jeangu Macrooy (27) voor het eerst zijn inzending voor het Eurovisie Songfestival: het liedje Birth of a new age.

Twitteraars die naar de live première van het liedje keken, vragen zich massaal iets af: zingt hij nou over broccoli?

Birth of a new age is voor het grootste gedeelte Engelstalig, maar er zitten ook zinnen in het Sranantongo in, een taal die veel in Suriname wordt gesproken. Zo ook de zin ‘yu no man broko mi’ en die leverde nogal wat verwarring op.

Mama Appelsap

Luisteraars verstaan hier namelijk massaal het woord ‘broccoli’ in. Het nummer wordt op Twitter dan ook het ‘broccolilied’ genoemd. De Twitteraars verstaan niet allemaal exact hetzelfde. Zo zegt de een ‘you are my broccoli’ te horen, een ander zegt ‘you and me broccoli’ te verstaan en weer iemand anders zegt ‘judo man broccoli’ in de songtekst te horen.

De échte betekenis

Jeangu Macrooy legt uit wat de zin echt betekent, namelijk ‘je kunt me niet breken’. “Het is een stukje van mijn roots, het sterkt me. (…) De gedachte: ik ben misschien klein, inferieur, maar ik ken mijn kracht en ik ben niet te breken. Ik hoop dat het de rest van Europa inspireert”, aldus de zanger.

#Eurovision2021 you’re not my broccoli 🥦 😋 — Jolanda Verkaik (@JolandaVerkaik) March 4, 2021

Ligt het aan mij of gaat het nieuwe nummer van @JeanguMacrooy over Brocco Brocco Broccoli? #jeangumacrooy #essf #Eurovision2021 — FAURE (@musicfaure) March 4, 2021

Ik hoor liever dat Bloemenkolenlied van Andre van Duin dan nu dat broccoli liedje. #songfestival #Eurovision2021 — Menno (@Menno020) March 4, 2021

Nieuwe Songfestival nummer geluisterd. Dochter: “You an me broccoli”#Eurovision2021 — DB💉 (@DBgirl_83) March 4, 2021

#Eurovision2021 You are my broccoli

You are my broccoli — Wybren 🌈 (@DerWybren) March 4, 2021

Bron: Twitter. Beeld: BrunoPress.