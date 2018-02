Het jurkje dat prinses Amalia draagt op de verjaardagsfoto van haar oma Beatrix, was binnen no-time uitverkocht. Patty Brard is één van de gelukkigen die het kledingstuk in de kast heeft hangen.

De presentatrice vond de jurk zó leuk, dat ze er driftig naar begon te zoeken. “En nu heb ik ‘m”, vertelt Patty bij Koffietijd.

Bohemian

Amalia droeg een jurk van het Griekse merk Devotion op de familiefoto ter gelegenheid van haar oma’s tachtigste verjaardag. En daarmee trekt de oudste dochter van Willem-Alexander en Máxima dus aardig wat bekijks: het bohemian jurkje voorzien van rood-witte ruit- en streepjespatronen is volgens Patty inmiddels nergens meer te verkrijgen.

Bij Amalia ontstaat nu een beetje het Kate Middleton-effect: als ze iets draagt, is het binnen de kortste keren uitverkocht. Libelle’s royaltyvlogger Josine vertelt er meer over:

In het zwart

De 62-jarige Brard heeft de jurk (die naar verluidt 170 euro kost) alleen wel in een andere kleur dan Amalia gekocht. “In het zwart-wit. Dat vind ik iets meer passen bij mijn leeftijd.”

Amalia vs Kate

Patty is groot fan van Amalia, voegt ze nog toe. “Vroeger waren het alleen de Kate Middletons, maar nu maakt Amalia de blits.”

Bron: Koffietijd. Beeld: ANP