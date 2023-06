7 jaar jonger - Paula (36): “Ik had geen idee dat zo veel dingen me zó leuk staan!”

• 36 jaar

• commissie-secretaris

• negen jaar getrouwd met Coen

• twee kinderen (5 en 2)

• lengte: 1,65 m.

• kledingmaat: 38

Paula

“Ik ben een typische dertiger en combineer mijn baan met moederschap, relatie, familie, vriendschappen en het huishouden. Best pittig! Vorig jaar werd het me te veel en heb ik een jaar uitgetrokken om mijn leven weer in balans te krijgen. Inmiddels werk ik parttime en besteed ik meer aandacht aan mezelf. Vandaar ook deze make-over. Best spannend!”

Inge van der Plas (54) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: INGEbrows. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Paula “Paula wil haar lange haar het liefst zo houden, maar het fijne, dunne haar heeft geen volume, waardoor het snel lijzig wordt. Door het donkerder te maken, lijk het voller. De lange bob geeft Paula’s coupe lekker wat volume. Ze mist bij het begin van haar wenkbrauw wat haartjes. Die heb ik bijgetekend met de INGEbrows dark brown powder.”

Liselotte Admiraal (38) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Paula “Hoewel ze het idee heeft dat-ie haar niet staat, zou Paula graag een jumpsuit willen proberen. Je moet gewoon even zoeken naar het model dat bij je past. Dit model maakt Paula’s bovenlijf optisch korter en de benen iets langer. De rok is vrouwelijk door de split en sportief vanwege het materiaal. De pofmouwen stralen power uit. Een perfecte combi!”

Top € 89,95 (Summum Woman), denim rok € 59,99 (Mango), sandalen € 34,99 (Graceland) Maxi-jurk € 109,99 (Geisha), sleehakken € 99,90 (Unisa) Jumpsuit € 64,- (We Fashion), sandalen € 99,99 (Steve Madden), tas € 149,95 (Summum Woman)

Een week later

“Wat leuk om dingen te passen die ik zelf niet snel zou hebben uitgekozen of waarvan ik dacht dat het me niet zou staan. Ik ga vaker kleding kopen met een hoge taille, zodat mijn benen langer lijken. Een geweldige tip van Liselotte.”

Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (ass). | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas, kleur en visagie: Annan en Stefanie. | Met dank aan: INGEbrows, Kérastase, Redken, O.P.I en Ilia.