Déze peperdure sneakers scoor je nu voor een prikkie bij Primark

Bij Primark weten ze prima wat hip is én weten ze goed de trends over te nemen.

Zo wordt er regelmatig afgekeken bij de duurdere merken om zo betaalbare mode te verkopen.

Opletten

Zo scoor je nu gympen die verdacht veel op de sneakers van Dolce & Gabbana lijken. Ze kosten bij Primark maar 16 euro. De schoenen zijn nu te krijgen in Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië en Ierland en wie weet binnenkort ook in Nederland. Dan kun je maar beter vooraan staan in de rij, want waarschijnlijk vliegen ze als zoete broodjes over de toonbank.

Gympen van Dolce & Gabbana kosten gemiddeld tussen de 400 en 600 euro.

De goedkope variant:

The perfect kicks for a busy bee 🐝 Shoes €16! (Available in:🇮🇪🇫🇷🇮🇹🇪🇸🇵🇹) #Primark #fashion Een bericht gedeeld door Primark (@primark) op 5 Okt 2017 om 7:23 PDT

En de prijzige gympen van het modieuze merk:

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock