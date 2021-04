Percy Pig Hair: deze gewaagde haarkleur is dé trend voor het voorjaar

Het voorjaar is inmiddels begonnen en daar hoort een hippe nieuwe haarkleur bij. Voor dit jaar is dat: Percy Pig Hair, oftewel biggetjesroze haar. Want nu de kappers weer open zijn, kunnen we net zo goed voor een gewaagde look gaan.

Deze kleur is geïnspireerd op de iconische percy pig-snoepjes van de Britse keten Marks & Spencer. Die snoepjes kun je vergelijken met onze beroemde biggetjes van het merk Katja. Het gaat dus niet om een felroze kapsel, maar om pastelroze haarverf die je combineert met een paar donkerroze highlights. De mix tussen deze twee tinten geeft je een nieuwe kijk op roze haar plus een subtiel tweekleurig effect.

Meerdere bezoekjes

Let wel op: je haar transformeren naar Percy Pig Hair is geen simpel klusje. Haarexpert Simone Thomas legt aan het lifestyleplatform Tyla uit dat je voor dit kapsel wel echt naar een salon moet. “Wees voorbereid op minimaal drie tot vijf uur in de salon zitten. En misschien is zelfs één bezoekje aan de kapper niet genoeg”, legt Simone uit.