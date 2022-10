Perfect voor de herfst: brei zelf deze heerlijk zachte trui

Bij de zachte herfsttemperaturen horen zachte kleuren. En deze prachtige trui kun je zelf maken.

Redactie Libelle

Maten: (1) 34/36 - (2) 38/40 - (3) 42/44 - (4) 46/48 - (5) 50/52

Materiaal • Wol Phildar Charme kleur Oeillet 6-7-7-8-8 bollen

• Breinaalden nr 4,5 (fantasiesteek)

• Markeerringen

Trui Beeld Libelle

Hier vind je het patroon en de werkbeschrijving.

Gebruikte steken

• Boordst 2/2 • Gerstekorrelsteek: 1e nld: *1 r, 1 av*, herhaal van * tot *. 2e en 4e nld: brei de st zoals ze zich voordoen. 3e nld: *1 av, 1r*, herhaal van * tot *. Herhaal deze 4 nld. • Ajourladder: wordt over 5 st uitgevoerd. 1e nld: 1 eenvoudige rechte overhaling (1 st r afhalen, brei de volg st r en haal de afgehaalde st over de gebreide st), 1 omslag, 1 r, 1 omslag en 2 st r samen breien. 2e nld: 2 av, 1 r en 2 av. Herhaal deze 2 nld. Golfsteek: wordt over 21 st uitgevoerd. 1e en 3e nld: alles st r. 2e, 4e en 6e nld: alle st av. (st en omslagen). 5e nld: 1 r, 2 st av samen breien (3 maal), *1 r, 1 omslag*, herhaal 6 maal van * tot *, 1 r, 2 st av samen breien (3 maal), 1 r. Herhaal deze 6 nld.

Proeflapje

• 10 cm gerstekorrelsteek: 18 st en 24 nld

• 21 st golfsteek: 12 cm

10 cm ajourladde: 20 st

Werkwijze

Rugpand

Zet 106-114-122-130-138 st op met nld 4 en brei 4 cm boordst 2/2 (begin en eindig de 1e nld met 2 r). Brei verder met nld 4,5 in fantasiest (zie gebruikte st en telpatroon) en verdeel 2-0-0-0-2 in de 1e nld. Er zijn 108-114-122-130-140 st. Verdeel de st als volgt: 1 kantst, 10-10-15-15-20 st ajourladder, de 21 st golfst, 5 st ajourladder, 34-40-38-46-46 st gerstekorrelst, 5 st ajourladder, de 21 st golfst, 10-10-15-15-20 st ajourladder, 1 kantst. Op 29 cm hoogte aan weerszijden een markeerring aanbrengen voor de armsgaten. Voor de schouders op 49-50-51-52-53 cm hoogte aan weerszijden afk: (1) 1x 4, daarna om de 2 nld 1x 4 en 5x 5 st. (2) 1x 5, daarna om de 2 nld 5x 5 en 1x 6 st. (3)1x 5, daarna om de 2 nld 1x 5 en 5x 6 st. (4) 1x 6, daarna om de 2 nld 5x 6 en 1x 7 st. (5) 1x 6, daarna om de 2 nld 6x 7 st. Voor de hals op 52-53-54-55-56 cm hoogte de middelste 12-12-12-14-14 st afk, daarna elk deel apart verder breien en aan de halszijde 2 nld hoger 1x 15 st afk.

Voorpand

Ga op dezelfde manier te werk als het rugpand. Voor de hals op 44-45-46-47-48 cm hoogte de middelste 12-12-12-14-14 st afk, daarna elk deel apart verder breien en aan de halszijde om de 2 nld afk: 1x 4, 1x 3, 2x 2, 2x 1 st en om de 4 nld 2x 1 st. Voor de schouders op 49-50-51-52-53 cm hoogte aan de buitenzijde afk: (1) 1x 4, daarna om de 2 nld 1x 4 en 5x 5 st. (2) 1x 5, daarna om de 2 nld 5x 5 en 1x 6 st. (3) 1x 5, daarna om de 2 nld 1x 5 en 5x 6 st. (4) 1x 6, daarna om de 2 nld 5x 6 en 1x 7 st. (5) 1x 6, daarna om de 2 nld 6x 7 st.

Mouwen

Zet 50-54-58-62-66 st op met nld 4 en brei 5 cm boordst 2/2 (begin en eindig de 1e nld met 2 r). Brei verder met nld 4,5 in fantasiest (zie gebruikte st en telpatroon) en verdeel 2-2-2-2-0 meerderingen in de 1e nld. Er zijn 52-56-60-64-66 st. Verdeel de st als volgt: 16-18-20-22-23 st gerstekorrelst, 20 st ajourladder, 16-18-20-22-23 gerstekorrelst. Meerder aan weerszijden 1 st om de 8 naalden: (1) 11 maal (2) 10 maal en 6 nld hoger 1 maal (3) 9 maal en om de 6 nld 2 maal (4) 8 maal en om de 6 nld 3 maal (5) 5 maal en om de 6 nld 6 maal. Er zijn 74-78-82-86-88 st. Op 44-43,5-42,5-41,5-39,5 cm hoogte alle st soepel afk.

Afwerking en kraag

Sluit een schouder. Neem 122-122-122-126-126 st op met nld 4 en brei 2,5 cm boordst 2/2: begin en eindig met 2 r aan de goede kant van het werk, daarna alle st soepel afk. Sluit de 2e schouder. Naai de mouwen aan het lijf tussen de merktekens. Sluit de andere naden.

Patroon Beeld Libelle