Perfect voor de koele zomeravonden: dit fan-tas-tische kimonojasje (en je maakt ‘m zelf!)

Dit patroon bevat 30 pagina’s en is opgebouwd uit lagen en daarom is het mogelijk om alleen de gewenste maat te printen als je het opent met Adobe acrobat reader. Dit programma is gratis te downloaden. Wil je leren hoe dat werkt? Bekijk dan deze video.

Je downloadt hier het PDF patroon.

Printoverzicht kimonojasje

Kimono printoverzicht

Print alle 30 pagina’s voor alle patroondelen. Print je liever in gedeeltes print dan als volgt:

1-5,7-11,13-17 voor voorpand 1 en rugpand 3

6,12,18 voor kraagbelegdeel 4

19-21,25-27 voor de mouw 5

22-24,28-30 voorpand onder 2

Tip: knip alle linker hoekjes schuin af, dat maakt het aan elkaar plakken van de A4 pagina’s een stuk makkelijker.

Kimono: afbeelding 3

Beschik je niet over een printer, gebruik dan het A0 file en upload het bij bijvoorbeeld www.plotgemak.nl, laat het printen en thuis sturen. Gebruik de code: MARIJKESEWING en ontvang 30% korting. Het A0 bestand is ook opgebouwd in lagen en dus ook geschikt om te projecteren.

Maattabel lichaamsmaten bij lengte 1.72 m in cm

Maattabel kledingstuk in cm gemeten op het rugpand

Stofadvies: Gobeline, canvas, punta of andere stevige stoffen.

Afbeeldingen voor stof opleg:

Extra nodig: 0.75 m vlieseline voor het beleg en kraag deel 4, gebruik bij rekbare stof naadband in de schoudernaden en rug hals om uitrekken te voorkomen.

Patroondelen

1 Voorpand boven knip 2x

2A Voorpand onder, met aangeknipte zak knip 2x

2B Voorpand onder beleg knip 2x

3 Rugpand knip 1x aan stofvouw

4 Kraagdeel beleg knip 2x en verstevig met plakvlieseline

5 Mouw inclusief aangeknipt mouwomslag knip 2x

5 Mouwomslag knip 2x (indien de omslag los verwerkt wordt)

Voorbereiden

Knip de stofdelen volgens voorbeeld. Alle patroondelen zijn INCLUSIEF 1cm naadtoegift en 3 cm zoom. Alle naden worden met de goede kanten van de stof op elkaar verwerkt, tenzij anders vermeld.

Zelfmaakjasje afb 4A Stof opleg XXL

Verstevig de voorschouder hoekjes en het kraagdeel beleg (deel 4) met plakvlieseline volgens de afbeelding. Neem markeerpunt C over op het voorpand boven 1.

Het met grijs aangegeven deel moet je met vlieseline verstevigen.

De naden kunnen worden afgewerkt met een locksteek, zigzag of kies ervoor om alle (zichtbare) naden af te werken met biaisband voor een extra luxe uitstraling.

Zet het kimonojasje als volgt in elkaar

Voorpanden

Stik de middenachter naden van zowel het aangeknipte kraagdeel aan het voorpand boven 1 en het kraagdeel 4. Strijk de naden open.

Stik het kraagbeleg 4 aan het voorpand boven 1. Strijk de naad 2 mm naar binnen. De naad van het kraag belegdeel ligt 2 mm naar binnen zodat als de kraag straks terug geslagen wordt de naad niet zichtbaar is.

Stik de schoudernaden vanaf markeerpunt C. Gebruik naadband bij rekbare stoffen om uitrekken van de schoudernaad te voorkomen.

Knip het hoekje van de voorschouder bij markerpunt C in tot aan het stiksel en werk de schoudernaden af. Stik nu de hals lijn van het voorpand boven 1 aan de hals lijn van het rugpand 3.

Stik met het voorpand boven zodat je de ingeknipte hoekjes goed kan zien.

Vouw nu de kraag hals lijn van kraagdeel 4 op de reeds gestikte hals lijn en stik deze vast op de halslijn. Werk daarna lijn B van het kraagdeel 4 samen het de rughals af, met een locksteek of biasband.

Stik het kraagdeel 4 langs lijn B door op het voorpand. Let er op dat de naad nog steeds 2 mm naar binnen ligt. Vouw het kraagdeel 4 bij de taillenaad volgens knip A om naar buiten en hecht het op 5 mm vanaf de kant vast zodat deze niet meer kan verschuiven.

Leg voorpand boven 1 op voorpand onder 2A en stik de tailledeelnaad met de aangeknipte zak aan elkaar, bij middenvoor steekt de 1 cm naadwaarde van voorpand onder 2A uit.

Werk de taillenaad van het voorpand onder beleg 2B (zonder de aangeknipte zak) aan de bovenkant/ taillenaad af met een locksteek of zigzag.

Vouw het voorpand boven 1 op voorpand onder 2A. Leg nu het voorpand onder beleg 2B op het voorpand onder 2A en stik de taillenaad stukjes naast de zak opening, de middenvoor lijn en zoom tot aan de zijnaad. Knip het zoom/middenvoorhoekje schuin af en keer alles om. Strijk ook hier de naad 2 mm naar binnen zodat het voorpand onder beleg 2B niet zichtbaar is vanaf de goede kant.

Vouw het open stuk van de taillenaad van het voorpand onder beleg 2B 1 cm naar binnen en strijk het plat.

Stik de zijnaden. Omdat de zoom van het rugpand later ingeslagen wordt zal deze 3 cm langer zijn dan het voorpand. Werk de zijnaden samen af met een locksteek, zigzag of biasband. Je kunt nu ook de zoom van het rugpand 3 afwerken met een locksteek, zigzag of biasband.

Sla de zoom van het rugpand 3 nu 3 cm naar binnen en stik deze door.

Mouwen kimonojasje

Je kunt kiezen voor de mouw met aangeknipte omslag of gebruik de mouw met losse omslag als je die bijvoorbeeld in een contract kleur wilt maken. Knip dan de mouw door bij de afgetekende lijn M en let op dat je hier zelf nog 1 cm naadwaarde moet aantekenen.

Stik eerst de losse mouwomslag 5B aan de mouw 5A.

Stik de onderarmnaad en werk de naad samen af met een locksteek of zigzag. Vouw de omslag 8 cm (of bij de losse omslag op de naad) naar binnen en stik deze door langs de mouwzoom.

Keer het lijfje van het jasje binnenstebuiten en schuif de mouw in het armsgat zodat de goede kanten van de stof op elkaar vallen. Controleer aan de hand van de knippen of je de mouw aan de juiste kant gebruikt. Het rugpand heeft dubbele knipjes.

Speld nu de mouw volgens de knipjes in het armsgat en verdeel daarna de tussenliggende ruimte. Stik de mouw in het armsgat met de mouw boven. Als er plooitjes dreigen te ontstaan duw die dan met het uiteinde van je schaar naar buiten. Werk het armsgat af met een locksteek, zigzag of biasband en strijk de naad richting de mouw.

Sla de mouwomslag 6 cm om en hecht het desgewenst op de onderarmnaad vast.

Gefeliciteerd! Je zelf gemaakte jasje is klaar