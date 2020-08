Dít zijn de perfecte kleuren om te dragen met warm zomerweer

Er is weer een hittegolf op komst. Wil je van dit warme weer kunnen genieten zonder je zorgen te maken over eventuele zweetplekken? Draag dan deze kleuren.

In zwart zie je misschien geen zweetvlekken, maar toch is niet slim om voor deze kleur te gaan. Ten eerste absorberen donkere kleuren de warmte veel meer dan lichte kleuren, waardoor jouw zwarte kleding al snel heel warm wordt. Hierdoor krijg je het zelf ook een stuk warmer en dat is niet zo handig met die hitte. Daarnaast is het natuurlijk véél leuker om een zomers kleurtje te dragen, zoals:

1. Geel

Deze vrolijke kleur zie je dit seizoen veel voorbijkomen en dan met name de lichte variant. Ideaal, want in deze kleur zie je geen zweetvlekken. Lichtgeel is heel tof te combineren met spijker. Kies daarom voor een geel shirtje op een lichte jeans of ga voor een schattig zomerjurkje met spijkerjack.