Pinterest komt met ideale nieuwe functie als het op make-upinspiratie aankomt

Pinterest is een geweldige bron van inspiratie voor make-up. Maar er staan miljarden beelden op, waardoor je vaak niet direct het resultaat krijgt dat op jou van toepassing is.

Want heb jij bijvoorbeeld een heel lichte huid, maar zie je constant getinte vrouwen voorbij glijden? Of heb je juist een donkere huid, maar krijg je vooral blanke dames onder je neus? Da’s niet handig. En na ‘klachten’ heeft Pinterest daar nu iets op verzonnen.

Huidskleur pinnen

Met de nieuwe functie kun je namelijk je zoekresultaten aanpassen aan je huidskleur. Binnenkort verschijnen er vier paletten waarop je die gewenste teint kunt aangeven. Vervolgens zie je alleen opgemaakte gezichten in díe huidskleur voorbij komen, en kun je dus direct zien of je die look bij je vindt passen of niet.

Oranje lippenstift

Stel nou dat je op zoek bent naar een oranje lippenstift en wilt zien of die kleur mooi staat bij jouw huidskleur. Dan type je binnenkort dus ‘oranje lippenstift’ in en selecteer je vervolgens jouw huidskleur. Vervolgens zie je de foto’s waar je écht iets aan hebt. En hetzelfde geldt natuurlijk voor blauwe mascara, paarse oogschaduw, gele eyeliner, gouden highlighter, en ga zo maar door.

Wanneer Pinterest de nieuwe functie daadwerkelijk toepast, is nog niet bekend. Eerst vindt er een testronde plaats. Het wordt in ieder geval al bejubelend ontvangen door veel gebruikers. Hier zie je vast een voorproefje, met links bovenaan de opties van de huidskleuren:

#Media @Pinterest made a HUGE shift towards diversity + inclusion today! When you search on Pinterest you can now filter by skin tone.

Ex: You search “orange lipstick” you can filter according to your complexion to see results of orange lipsticks on ppl with your skin tone👇🏽 pic.twitter.com/k7BuLJ2AT7

— Shelby Ivey Christie (@bronze_bombSHEL) 27 april 2018