Ideaal: zó kun je de plissérok het beste combineren

De plissérok is een klassieke trend die we dit jaar ook weer volop gaan zien. Een prachtig item, maar hoe combineer je deze lange rok precies? Styliste Regina Falkenburg weet raad.

Werk

De plissérok is voor elke gelegenheid geschikt. “Op werk kun je de rok stylen door een t-shirt met eventueel een printje in je rok te dragen. Daarop je kunt een colbertje of (nep) leren jasje dragen”, tipt Falkenburg.

Dagje uit

Tijdens een dagje uit zoals een middag winkelen of een museumbezoek wil je iets comfortabels dragen. “Ga voor een sweater die lekker zit. Maak het speels met een sweater met print en sneakers.”

Avondje uit

Ga je uit eten of ergens een wijntje drinken? Falkenburg vertelt dat je met de plissérok voor een chique uitstraling kunt zorgen. “Kies voor een mooie top van kant en stijl het af met een bredere riem om je middel. Maak het af met een paar (lage) pumps. Vind je een top te bloot? Ga dan voor een aparte blouse, bijvoorbeeld eentje met een strik bovenop.”

Stoer

Een plissérok tuttig? Absoluut niet! “Een plissérok kun je een stoere touch geven. Kies bijvoorbeeld voor een dunne coltrui met korte mouwen en een spijkerjasje. Daaronder kun je bikerboots dragen of enkellaarsjes met een spitse neus.”

Don’t

Tenslotte wil Falkenburg ons nog een grote don’t op het hart drukken: “Draag geen wijd t-shirt over je plissérok, stop het altijd in je rok. Een shirt over je plissérok dragen geeft alleen maar volume en nul vorm. Met een plissérok moet je nou juist je middel accentueren.”

