Deze politica gaat wereldwijd viral om haar nogal eh, bijzondere kapsel

Valentina, een Russische politica, ging al meerdere keren viral om haar opvallende kapsel en opnieuw kan Twitter geen genoeg krijgen van haar bijzondere haardos.

Maar het kapsel is dan ook wel héél apart.

De 62-jarige Valentina Petrenko is een Russische senator van de partij Verenigd Rusland, die president Poetin een hart onder de riem steekt. Petrenko’s politieke voorkeur is echter volgens Twitter allerminst boeiend, want haar kapsel lijkt veel interessanter.

Russian pollie, Valentina Petrenko, preparing to meet Donald Trump pic.twitter.com/VlAiGfLogi — Perorationer (@Perorationer) 3 maart 2018

If anyone cares to investigate, I believe The Pee Tapes are currently hiding in Russian senator Valentina Petrenko’s hair. pic.twitter.com/VtpJ2hsmjr — Ron Estrada (@ronthesandwich) 2 maart 2018

have just discovered Russian federation senator Valentina Petrenko’s hair and need to share this news pic.twitter.com/vPXaolG0lV — Alex Bruce-Smith (@alexbrucesmith) 1 maart 2018

De grote vraag is natuurlijk: hoe doet ze dat in hemelsnaam? Is het een pruik, of heeft ze een speciale droogkap? De politica zelf is de vragen over haar kapsel helemaal zat. “Nee, ik draag geen pruik”, vertelde ze eerder al aan een Russische radiozender. “Ik heb krullen en die steek ik op met veel haarspelden, dat is alles.”

De politica ‘rockt’ haar kapsel echter al 25 jaar, zo laat onderstaande foto uit 1993 zien. En dat is ergens wel heel erg tof.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Is jouw kapsel ook heilig? Geef het dan de juiste verzorging met producten uit deze Syoss box:

Syoss box - Schitterend haar elke dag 36,- 19,95 Bestel hier

Bron: Het Laatste Nieuws. Beeld: Twitter, Getty, ANP.