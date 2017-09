Dít kledingstuk mag deze herfst echt niet ontbreken in je kast

Na nog een paar mooie dagen, moeten we het nu toch echt toegeven: de herfst is begonnen. Daar moeten we ook onze kledingkast op aanpassen en één ding mag dan zeker niet ontbreken.

In de herfst kan het ’s ochtends een hele opgave zijn om uit te kiezen wat je die dag aantrekt. Trek je een dikke jas aan breekt het zweet je uit als je buiten bent, maar is je zomerjasje is net weer wat te fris. De ideale oplossing: de poncho. En dan bedoelen we niet de poncho die je voor een euro in de supermarkt koopt als het regent, maar een poncho die je outfit net even wat leuker maakt.

Kapsel

Een poncho is niet alleen heel handig omdat het net tussen een jas en een trui in zit, maar er zijn meer redenen waarom dit kledingstuk ideaal is voor de herfst. Heb je bijvoorbeeld net een uur je haar staan föhnen of ben je zelfs net naar de kapper geweest? Een omslagdoek hoeft niet over je hoofd en je kapsel blijft dan ook netjes in model.

Auto

Zit je veel in de auto? Dan is de poncho ook heel handig. Een jas kan bij een langere rit te warm en niet comfortabel zijn, terwijl de omslagdoek lekker zit en je warm houdt. Ook fijn: wanneer je uitstapt om te tanken, hoef je niet helemaal je jas aan te trekken.

Extraatje

Het is een cliché, maar bij de poncho gaat het echt op: het staat iedereen. Wat voor lichaamsbouw je ook hebt, een omslagdoek geeft je outfit net even een extraatje. Draag je bijvoorbeeld graag zwart? Daar staat de omslagdoek die je nu bij een abonnement op Libelle krijgt heel goed bij. Simpel, maar net wel even wat leuker door de print.

