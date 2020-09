Fris buiten? De poncho is terug en zó draag je ‘m nu

Die beloofde nazomer ontwikkelt zich tot nu toe nog niet heel erg goed. De temperaturen zijn eerder herfstachtig dan zomers. Terug van weggeweest en perfect voor wat frissere dagen: de poncho.

Die zomerjas is ’s ochtends vroeg toch best wat fris. Wat warmer kleden? De poncho, omslagdoek of cape is een onmisbaar accessoire in het najaar. Ideaal voor dagen waarop het te warm is voor een winterjas, maar te fris voor een zomerjas. Je draagt ‘m bij een jeans met leuke enkellaarsjes of sneakers. Gedrapeerd over een leren jack krijgt de poncho iets stoers.

Alvast voorbereiden op de wat frissere dagen? Shop een van deze leuke poncho’s:

