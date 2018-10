Déze betaalbare blouse vliegt over de toonbank (en dat heeft alles te maken met de print)

2018 is het jaar van de dierenprint. Waar we deze zomer al veel luipaardprint zagen in de winkels, worden daar in het najaar nog meer prints aan toegevoegd.

Als we één print moeten noemen die dit seizoen echt niet mag ontbreken in je kledingkast, dan is het wel de slangenprint. Jurkjes, broeken, tops: de print zien we dit seizoen in elk kledingstuk terug.

Zara

Ook kledingwinkel Zara heeft een aantal items met deze prints in hun huidige collectie en er is één item dat over de (digitale) toonbank vliegt. De blouse met slangenprint uit de collectie is namelijk ongekend populair en op veel plekken al uitverkocht. Er zijn nog enkele maten verkrijgbaar dus misschien heb jij nog geluk en tik je voor 49,95 euro zo’n hippe blouse op de kop:

Deze blouse is op veel plekken misschien al uitverkocht, maar ook andere merken hebben deze print opgenomen in hun collectie. Wij hebben de leukste items op een rijtje gezet:

Beeld: iStock.