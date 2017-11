Déze populaire haarstijl kan de oorzaak van haaruitval zijn

In deze tijd van het jaar hebben veel mensen last van haaruitval. Dat kan komen door het waar, maar ook door de manier waarop jij je haar draagt.

Volgens de Amerikaanse dermatoloog Sabra Sullivan kan spanning op je haar namelijk leiden tot haaruitval. Draag jij jaar vaak in een knot op je hoofd of in een strakke staart? Dan kan het daardoor komen dat je veel haar verliest. Ook vlechten kunnen hier de oorzaak van zijn.

Haarwortels

Volgens een Nederlandse expert van de Haarstichting verschilt het wel per persoon of strakke staarten tot haaruitval kunnen leiden. Wanneer de haarwortels al ernstig beschadigd zijn, kan het wel zo zijn dat het haar niet meer terug groeit en er een kale plek achterblijft. Hoe je dat voorkomt? Heel simpel: je haar niet zo strak meer dragen.

Bron: Grazia.nl. Beeld: iStock.