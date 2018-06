Deze populaire jurk van 36 euro is een grote hit op internet

Instagram is een van dé internetplatformen voor mode-inspiratie. We zijn daarom altijd blij verrast als in dit geval een geweldige jurk van een betaalbare winkelketen blijkt te zijn.

Als het aan de temperaturen van de afgelopen weken ligt, kunnen we nog wel even met de benen bloot. En wat draag je nou liever dan een leuke jurk die ook nog eens betaalbaar is?

Midi jurk

De populaire zomeritems van dit seizoen komen opvallend vaak van Mango. Net als nu, er zijn twee gestreepte midi-jurken die ie-de-reen lijkt te dragen en leuk weet te combineren. De rode jurk is maar €35,99. De blauwe variant is niet online te koop, maar hangt wel in de winkels.

Vakantiejurk

De linnen jurk is perfect voor op vakantie. Ook is hij in een mum van tijd droog als je hem wilt wassen. En je draagt de jurk van het strand zo door naar het terras, zonder problemen. Ideaal dus!

Linen 💎 Een bericht gedeeld door Ann Kristin Mathiassen (@annkristinm) op 26 Mei 2018 om 12:24 (PDT)

