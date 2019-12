Ieder jaar is er een kapsel dat plots overal gespot wordt. Op televisie, bij beroemdheden, maar ook gewoon op straat; iedereen lijkt ineens dezelfde look te hebben laten knippen. Dit jaar stak er één kapsel met kop en schouders bovenuit, en dat was zonder twijfel de klassieke bob.

Het kapsel werd zowel strak als nonchalant gespot.

Bob

De korte bob was in 2019 terug van weggeweest. Het is een kapsel dat eigenlijk tijdloos is en klassiek oogt. Tegelijkertijd heeft het kapsel ook nog eens weinig onderhoud nodig – behalve een knipbeurt op z’n tijd. Tel daar het feit dat je gezicht er optisch slanker door lijkt bij op, en het is duidelijk waaróm men zo dol op dit kapsel is.

Gezichtsvorm

De bob staat zowat iedereen, welke gezichtsvorm je ook hebt. Het laat een rond gelaat langer lijken, maar staat ook bij een ovaal gezicht. En heb je juist een lang, slank gezicht? Ook dan is de bob prachtig bij jou, vooral als je de punten ietwat naar binnen krult.

Uitgroei

Wanneer de bob uitgroeit hoef je je ook geen zorgen te maken. Want dan bereikt het vanzelf een ander modieus kapsel; de zogenoemde ‘lob’, oftewel: de lange bob. Enige verzorging van je lokken is natuurlijk wel nodig. Daarom hebben we een aantal fijne shampoos verzameld, voor glanzende, verzorgde lokken.

Bron: HLN. Beeld: iStock