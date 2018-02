Dít is op dit moment het populairste kapsel voor bruidsmeisjes

Stap je binnenkort in het huwelijksbootje en heb je meiden die je dierbaar zijn als getuige, ceremoniemeester of bruidsmeisje gevraagd?

Let dan op dit kapsel – want het is het populairste kapsel voor bruidsmeisjes van dit moment.

Chic opgestoken

Op Pinterest, waar veel bruiden zoeken naar inspiratie, staat deze foto bovenaan als je zoekt naar coupes voor bruidsmeisjes. De foto is al duizenden keren geliket en opgeslagen.

Waar komt eigenlijk die traditie vandaan, van bruidsmeisjes? Koningin Victoria was in 1840 de eerste vrouw die trouwde in een witte jurk. Daarvoor droegen vrouwen gewoon hun beste jurk op hun grote dag. En ja, vroeger droegen de bruidsmeisjes gewoon dezelfde outfit als de bruid. Er werd namelijk gedacht dat kwade geesten die af zouden komen op het bruidspaar dan afgeleid zouden worden, omdat er meerdere vrouwen hetzelfde uitzagen.

En, vind jij het wat?

Bron: Pinterest. Beeld: iStock