Dít is het populairste kapsel van deze herfst op Pinterest

Op Pinterest pinnen we niet alleen huizen die we inspirerend vinden, maar ook outfits en kapsels. Pinterest is dus de plek waar je kunt zien welke kapsels populair worden.

Vroeger knipte je plaatjes uit tijdschriften als je naar de kapper ging, nu scroll je gewoon even door Pinterest en laat je op je telefoon zien wat je wilt. Dat blijken veel mensen te doen, want er zijn een aantal kapsels heel populair op het sociale netwerk. Het populairste kapsel van dit seizoen is de ‘curtain fringe’ en dat is precies wat je denkt dat het is: een soort gordijnpony. Het kapsel lijkt rechtstreeks uit de jaren ’50 te komen, maar past ook perfect in deze tijd. Vind jij het wat?

This haircut is so popular, its Pinterest searches have increased by 600 per cent this year. Get the scoop over at Mamamia via the link in bio. #theglow Een bericht gedeeld door Mamamia (@mamamiaaus) op 4 Okt 2017 om 1:24 PDT

Fresh cut with a #texturedwave finish by @beaujenkins21 on the gorgeous @brodieshea. . #uvasalon #curtainfringe #bluntcut #texturedhair #elevenaustralia #melbournehairdresser Een bericht gedeeld door U V A S A L O N (@uvasalon) op 12 Sep 2017 om 3:22 PDT

Love this fringe and gorgeous honey blonde #honeyblonde #curtainfringe #texturedhair #blonde #longbob #hairinspo #melbournehairdresser Een bericht gedeeld door HAIR BY ÉPIQUE (@hairbyepique) op 12 Sep 2017 om 9:52 PDT

One length hair down to her waist… c ya! ✋🏼 Fringe and a new mid length…hello gorgeous! Check the story for before ✂️ Een bericht gedeeld door Megan Carlisle (@megan.carlisle.hair) op 26 Sep 2017 om 4:53 PDT

Bron: Cosmopolitan.com. Beeld: iStock.