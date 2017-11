Dít is het populairste modemerk ter wereld (en je kent 't van deze tas)

Niet Gucci, Yves Saint Laurent of Chanel, maar het in Parijs gevestigde Balenciaga is het lievelingsmerk van fashionista’s wereldwijd. Balen-wie, denk je nu misschien, maar bij bovenstaande foto gaat wellicht een lichtje branden.

Balenciaga is namelijk het merk dat de wereldberoemde blauwe tas van Ikea een flinke make-over gaf:

Een bericht gedeeld door Raffaella Esposito (@raffaellaesposito_rock) op 20 Apr 2017 om 11:30 PDT

En niet alleen Ikea, ook de welbekende sandalen van Crocs werden door het modemerk onder handen genomen. Op geheel eigen wijze, natuurlijk:

Een bericht gedeeld door The Shade Room (@theshaderoom) op 2 Okt 2017 om 6:26 PDT

Een bericht gedeeld door Buro 24/7 Malaysia (@buro247malaysia) op 1 Okt 2017 om 9:28 PDT

Opgelucht ademhalen

Balenciaga kreeg de titel populairste modemerk van modeplatform Business of Fashion, die samen met modezoekmachine Lyst bepaalde welk merk het populairst was. Andere modehuizen kunnen overigens opgelucht ademhalen: het gaat om de resultaten over het derde kwartaal van dit jaar.

Elke dag de leukste berichten van Libelle (gratis) in je mailbox? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!

Bron: Business of Fashion. Beeld: Instagram