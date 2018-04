Dít wordt de populairste nagellakkleur van deze zomer

Hoewel de nagellakschappen in de winkel volstaan met vrolijke kleurtjes, zal er deze zomer één kleur zijn die eruit springt.

Geel, geler, geelst welteverstaan.



Trek bekijks met je nagels en lak ze voortaan in het geel, want dat is dé kleur dit seizoen. De vrolijke tint is de laatste tijd al gesignaleerd bij mode-iconen Dries van Noten, Calvin Klein en Vetements. Als reactie daarop introduceerde Chanel de nagellak kleur ‘Naples yellow’, een potje geïnspireerd op haar thuisstad Napels.

Bestellen maar

Of je nu gaat voor Napelsgeel, mosterd, citroen of zonnig geel: optimistisch is het zeker. Uiteraard zette wij de allerknapste kleuren geel voor het voorjaar op een rij. Er is zelfs een glow-in-the-dark-variant.

Bron: elle.com. Beeld: iStock