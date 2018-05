Dít is de populairste tas van dit moment op Pinterest

Tassen heb je nooit genoeg, toch? Het liefst zoeken we bij elke outfit een nieuwe tas, maar dat is wellicht een tikkie overdreven. Daarom gaan we op zoek naar de mooiste modellen die overal bij passen Waar? Op Pinterest. En daar is deze tas op dit moment het populairst.

Waar we een aantal jaar geleden vooral nog grote schoudertassen zagen, zijn nu de kleine tasjes helemaal hip. Nét groot genoeg om je telefoon, portomonnee en lipstick in te doen en ook geen probleem om een hele dag mee te lopen. Op Pinterest is vooral de ‘bucket bag’ populair. Deze kleine tas met een koord aan de bovenkant kun je zowel casual als wat netter dragen en wij snappen dus heel goed waarom ‘ie zo populair is.

Zelf ook zo’n tas aan je collectie toevoegen? Hier shop je ‘m:

Bron: Purewow.com. Beeld: iStock.