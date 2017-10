Deze trui uit nieuwe collectie Primark is meteen enorme hit

Nu het buiten weer wat kouder wordt, zijn lekkere truien geen overbodige luxe. Bij Primark hangen ze alweer in de winkel. Eentje in het bijzonder is nu al een grote hit.

Op social media deelt de modeketen regelmatig foto’s van de nieuwe collectie. Gisteren plaatste zij een foto van 3 truien die vanaf nu in de winkels liggen. De trui kreeg in 14 uur al meer dan 65.000 likes en lijkt daarmee de volgende hit van Primark te zijn. En goed nieuws: het kledingstuk is ook in Nederland verkrijgbaar. Dit weekend maar een dagje gaan shoppen?

Soft, stylish and SO you 😘 Jumpers £13/€16 each (Available in: 🇬🇧🇧🇪🇩🇪🇳🇱🇦🇹) #Primark #Primania #knitwear Een bericht gedeeld door Primark (@primark) op 3 Okt 2017 om 9:07 PDT

Bron: Cosmopolitan.com. Beeld: iStock.