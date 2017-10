Déze Primark-vestiging is omgetoverd tot een magische winkel

Harry Potter-fans opgelet: boek maar alvast een ticket richting Londen, want Primark heeft groot nieuws. Een van de vestigingen is namelijk omgetoverd tot magische wonderwereld.

De vestiging aan Tottenham Court Road in Londen is voor even geen normale vestiging van Primark meer, maar een droom voor iedereen Harry Potter liefhebber. Kostuums van tovenaar tot lichtjes en Zweinstein-beddengoed: je vindt het daar allemaal. En dat is nog lang niet alles.

Decoratie

Verder is de winkel aangekleed met griezelige decoratie zodat het lijkt alsof je echt op Zweinstein bent. Een bijpassende outfit shoppen? Dat kan ook. De winkel hangt namelijk ook vol met Harry Potter kleding zoals pyjama’s, tops en een tovenaars ochtendjas. Toevallig binnenkort een tripje naar Manchester op de planning? Ook daar is de winkel omgetoverd tot Harry Potter paradijs.

Primark’s New Harry Potter–Inspired Athleisure Collection Is Everything https://t.co/5KUNRvuNfq pic.twitter.com/7y1WLLjxSK — Trainer Sophie 🇨🇦 (@BeautifulCAzone) 27 oktober 2017

Bron: Thesun.co.uk. Beeld: iStock.