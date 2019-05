Schattig: prins Louis draagt tuinbroek die van George én Charlotte is geweest 

Wie wat bewaart, die heeft wat. Dat weet Kate Middleton als geen ander. De Britse hertogin haalt er haar neus niet voor op om haar kinderen elkaars kleren te laten dragen.

En zo geschiedde dat een zekere tuinbroek al zeker 5 jaar door de familie gaat. Naast prins George en prinses Charlotte, is prins Louis er nu ook in verschenen. Zo leuk!

Voorbeeldfunctie

Welke moeder doet dat nou niet, kleren bewaren zodat het volgende kind daar weer plezier van heeft, zou je denken. Maar voor royals, die worden ondergedompeld in luxe, is dat best bijzonder te noemen. Kate kiest er heel bewust voor om haar kinderen vaak in dezelfde pakjes te hijsen én om ze elkaars kleren te laten dragen. Als een soort voorbeeldfunctie, bijna.

Kinderen, geen stijliconen

Anders dan zijzelf, wil de moeder namelijk niet dat haar kinderen gezien worden als stijlicoon, merkt berkenexpert Holly Peacock tegenover Daily Mail op. “Ze wil laten zien dat haar gezin ook heel normaal is door haar kinderen regelmatig dezelfde pakjes aan te trekken”, meent ze. “De hertogin weet heel goed wat haar invloed is. Ze probeert daar verstandig mee om te gaan: ze kiest voor Britse ontwerpers en gaat graag voor betaalbare outfits. (…) Ze wil niet dat de spotlight op prins George en prinses Charlotte komt te staan op een ongezonde manier. Als je er zo over nadenkt, maakt ze een heel sterk statement.”

Nog een mooi voorbeeld van het ‘recyclen’ waar de Cambridges aan doen: het blauwe vest dat zowel George als Charlotte dragen…

Bron: Daily Mail, Instagram.