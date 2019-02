Dít is waarom prinses Diana nooit iets van Chanel droeg

De Britse prinses Diana heeft zo goed als nooit een ontwerp van het bekende modemerk Chanel gedragen vroeger. Maar daar zit een verrassende reden achter.

Het was een van de grootste frustraties van de pas overleden modeontwerper Karl Lagerfeld. Hij was de creatief director van Chanel, een van de grootste modemerken ter wereld, en wilde dolgraag dat de meest gefotografeerde vrouw ter wereld een ontwerp van hem zou dragen. Maar wat het Franse modehuis ook probeerde, Diana weigerde keer op keer.

2 C’s

Prins Charles gaf namelijk zijn minnares Camilla Parker Bowles regelmatig wat kleding of juwelen van Chanel cadeau. “Het logo van Chanel, dat bestaat uit 2 C’s die in elkaar haken, werd al snel het symbool voor hun liefde”, vertelt de Australische ontwerper Jayson Brunsdon aan The Telegraph. Al snel werden deze 2 C’s gekoppeld aan Charles en Camilla. Dit vond prinses Diana natuurlijk verschrikkelijk en weigerde sindsdien nog een ontwerp van Chanel te dragen.

Pippa

Diana was niet de enige van het Britse koningshuis die de ontwerpen van de bekende Karl Lagerfeld weigerde te dragen. Ook haar schoondochter Kate Middelton zal nooit in een ontwerp van Chantel te zien zijn. Karl zou haar zusje Pippa namelijk een keer beledigd hebben. “Ik vind haar gezicht lelijk”, zei hij blijkbaar een keer tijdens een interview. “Eigenlijk zou ze enkel haar achterste mogen laten zien.”

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: ANP