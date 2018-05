Prinses Eugenie straalt in beeldige lentejurk die we nú in onze kledingkast willen

Prinses Eugenie, het nichtje van William en Harry, weet wat haar goed staat. Zo verscheen de royal deze week in een bebloemde jurk, die allesbehalve truttig oogt.

Eugenie stapte Buckingham Palace binnen in een zwierige cocktailjurk van het merk Alice + Olivia. En die is zó vrolijk en flatteus, dat wij ‘m nu ook in onze kledingkast willen.

Casual

Samen met prins Edward en prins William reikte Eugenie prijzen uit aan Britse jongeren, om ze in het zonnetje te zetten voor hun vrijwilligerswerk, sportprestaties of andere talenten. De prinses combineerde de jurk met stiletto’s met een crèmekleurige neus en een zwart enkelbandje en dito naaldhak. Haar kapsel wat getoupeerd, maar redelijk casual, waardoor de hele look laagdrempelig oogt. Kunnen wij dit hele plaatje kopiëren en plakken op ons lichaam, alsjeblieft?

Prijskaartje

Helaas is de jurk in Nederlandse winkels en webshops momenteel niet verkrijgbaar, maar in de Amerikaanse online shop Nordstrom kun je ‘m wel scoren voor zo’n 400 euro. Ga je liever voor een bloemetjesjurk waarvoor je minder diep in de buidel hoeft te tasten? C&A barst van de vrolijke lentejurken.

Trouwen

Eugenie en haar oudere zus Beatrice zijn in vergelijking met William en Harry wat meer op de achtergrond. Ze zijn de dochters van prins Andrew en zijn ex-vrouw Sarah Ferguson. Begin dit jaar maakte Eugenie (in een bloemetjesjurk!) bekend dat ze in het huwelijksbootje treedt met Jack Brooksbank, een horecaondernemer die met George Clooney samenwerkt aan een tequilamerk. Ze zullen in oktober net als Harry en Meghan in Windsor Castle trouwen.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: Brunopress

