Deze print uit de jaren 90 wordt dé modetrend van 2019

Kun je je die gevlekte kleding die we allemaal in de jaren negentig droegen nog herinneren? Tover ze maar weer tevoorschijn, want de tie-dye-print komt weer helemaal terug in 2019.

En je hebt er vast nog wel een T-shirt of jurk van liggen.

Alle kleuren van de regenboog

Op de catwalk tijdens de New York Fashion Week zagen we deze print al regelmatig voorbijkomen. En hoewel deze modetrend pas net is begonnen, hangen de winkels er nu al vol mee. Wat handig is, is dat deze print in alle kleuren van de regenboog, vormen en modellen te koop is, waardoor er altijd wel iets leuks voor je tussen zit.

Dit bericht bekijken op Instagram SS19 Washed-out Tie Dye #stellamccartney Een bericht gedeeld door Charlotte Helyar (@charlottehelyar) op 5 Okt 2018 om 6:14 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram SS ‘19 Een bericht gedeeld door The Elder Statesman (@theelderstatesman) op 5 Okt 2018 om 9:28 (PDT)

Bron: Marie Claire, Style Caster. Beeld: iStock