Deze print op je trui zorgt ervoor dat je langer lijkt

View this post on Instagram

🔥🖤🔥 Wij konden dit geweldige setje niet laten hangen op de inkoop vandaag. Wil je hebben toch? Comfi & helemaal spot on 💥 Trui is ook heerlijk zacht, valt ruim, maar dat is juist zo tof! Wij combineren hem met onze favo legging die je van ons gewend bent en net wat dikker van kwaliteit is, dus goed draagbaar als broek. En wij maken hem af met deze nieuwe toffe boots! Morgen zien jullie ons met dexe outfit in de winkel, want vanaf nu is dit onze favo set ✌🏻 -Oversized sweater €39,95 Valt ruim -Legging €24,95 34 t/m 42 -Boots €44,95 37 t/m 41 -Gucci bag €49,95 Black #new #vsweater #soft #musthave #mode #fashion #style #kledingwinkel #lekkerkerk #bergambacht #white #oker #black #legging #guccibaglookalike #velvet #bag #boots #lak #kledingwinkel #justbejolie #lekkerkerk #bergambacht