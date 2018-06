Déze print gaan we deze zomer veel zien

Een bloemenprintje in de zomer is altijd leuk, maar een beetje variatie in je kledingkeuzes kan natuurlijk nooit kwaad. Het is dan ook handig om te weten dat er een andere, vrijwel net zo vrolijke print in aantocht is.

Deze zomer gaan we namelijk overal de kers tegenkomen. De vrucht was al even te bewonderen op de catwalk, maar ook wij kunnen deze zoetigheid nu een plekje op onze trui, tas, slipper of rokje geven. Om het je wat gemakkelijker te maken, hebben wij een aantal pareltjes voor je verzameld:

Dat de kers zo populair aan het worden is, is niet zo gek als je deze foto’s ziet:

En de kersenoutfit compleet maken, doe je natuurlijk met deze matchende tas en portemonnee:

Burkely tas & portemonnee 189,95 89,95 Bekijk hier

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: elle.com. Beeld: iStock