Haast, maar net je nagels gelakt? Action weet raad

Denk je dat je eindelijk de deur uit kunt om naar dat feestje te gaan, kom je erachter dat je vergeten bent om je nagels te lakken. Gelukkig heeft Action daar een heel handige oplossing voor.

Op Instagram deelde de winkel namelijk een foto van een product dat ze verkopen. Deze ‘dry nail spray’ zou er volgens de verpakking voor zorgen dat je nagellak in 60 seconden helemaal droog is. Dat is nog eens handig als je voor dat oud & nieuw-feestje nog even snel je nagels moet lakken. Aan de reacties onder het plaatje te zien, zou het product heel goed werken:

Bron: Instagram. Beeld: iStock.