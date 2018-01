In de producten van dít betaalbare make-upmerk is asbest aangetroffen

Op de verpakking van make-up staan vaak de vreemdste ingrediënten waarvan we geen idee hebben wat ze zijn. Een van die ingrediënten blijkt bij dit merk asbest te zijn.

De Amerikaanse Kristi Warner bekeek de ingrediënten van haar dochters kerstcadeau – glittermake-up van het merk Claire’s- en vertrouwde het lijstje wat ze zag niet. Om erachter te komen wat er precies in de make-up zit, liet ze het testen in een laboratorium. Haar wantrouwen bleek terecht, want een van de ingrediënten bleek asbest te zijn.

Jonge meiden

Het feit dat Claire’s ook nog eens een merk voor jonge meiden is én asbest in verband wordt gebracht met kanker zorgde ervoor dat er ophef ontstond toen dit nieuws naar buiten kwam. De vrouw liet meer producten testen na deze ontdekking en maar liefst 16 andere producten zouden deze stof ook bevatten.

Onderzoek

Het bedrijf heeft inmiddels gereageerd en schrijft dat ze de veiligheid van kun klanten heel belangrijk vinden. Ze hebben de producten zelf ook laten onderzoeken en zeggen geen asbest te hebben gevonden. Wel zijn de producten voor de zekerheid uit de schappen gehaald. Een vervolgonderzoek zal uitsluitsel moeten geven.



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Marieclaire.nl. Beeld: iStock.