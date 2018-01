Eindelijk af van die vervelende puistjes? Deze tips werken écht

Hoewel ze vooral in de puberteit hardnekkig kunnen zijn, kun je er in je volwassen leven ook nog flink last van hebben: puistjes.

De belangrijkste oorzaak? Een vette huid, met talgklieren die extra huidvet produceren. En daar gaat je huid weer van glimmen, niet zo charmant. Het vervelende aan een vette huid is dat het bijna altijd gepaard gaat met puistjes en mee-eters.



Duurzame oplossing

Wil je eindelijk van je onregelmatige, vette velletje af? Deze zeven tips kunnen voor een duurzame oplossing zorgen. Aan de slag!

1. Eet gezond

Een open deur, maar het allerbelangrijkste als je verlangt naar een mooie huid: jezelf voeden met gezond eten. Want ja, vette (en dan vooral de ongezonde variant) voeding zorgt voor een vette huid. Ook een tekort aan vitamine B2 heeft een negatief effect op je huid. Zorg dat je voldoende groenten en fruit binnenkrijgt en vul dit aan met peulvruchten, noten en zaden. Laat varkensvlees voor wat het is.

2. Vochtgehalte op peil

Het klinkt misschien tegenstrijd, maar te weinig vocht binnenkrijgen, kan ook zorgen voor een vette huid. Je lichaam bestaat voor ongeveer 55-60 procent uit water, zorg ervoor dat je er voldoende van binnen krijgt voor een perzikhuidje.

3. Beweeg!

Lichaamsbeweging zorgt voor de afvoer van afvalstoffen uit het lichaam en dat is nou précies wat je wil. Dus hup, van de bank af en lekker wandelen, fietsen, zwemmen, of welk type beweging je ook prettig vindt.

4. Reinigen

Twee keer per dag je huid mild reinigen met warm water en een mild reinigingsproduct is een must voor een gezonde huid. Ben je gewend om dit alleen ’s avonds voor het slapen te doen? Voeg daar ook de ochtend aan toe. Kies wel voor producten die speciaal geschikt zijn voor een vette huid. Gebruik juist géén producten waar alcohol in zit.

5. Smeren

Misschien heb je de neiging om vooral niets op je huid te smeren na het reinigen (omdat je huid toch al glimt). Toch kun je na het reinigen het beste een crème opdoen, zodat je poriën weer kunnen sluiten. Kies ook hier voor een product dat speciaal bedoeld is voor een vette huid.

6. Maskertje

Doe eens per week een masker op om je ietwat vette huid flink te reinigen. Hoewel het effect tijdelijk is, zul je zien dat je huid er van opknapt.

7. Gebruik olievrije make-up

Dit zorgt ervoor dat de vetvorming niet gestimuleerd wordt.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Cosmopolitan.com. Beeld: iStock