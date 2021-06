De nieuwste make-up trend: van cat eye naar puppy eye

Máxima verscheen dinsdagochtend in het roze tijdens de Kinderbiënnale in Groningen, maar later op de middag had ze nog een afspraak. Tijdens de uitreiking van Appeltjes van Oranje schitterde de koningin in een felblauwe jurk.

Het thema van de Appeltjes van Oranje dit jaar is ‘Mentale Kracht’. Hiermee willen ze aandacht vragen voor mentale gezondheid. De prijzen werden uitgereikt aan drie sociale initiatieven waarbij vrijwilligers mensen met psychische problemen helpen.