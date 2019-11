Queen Elizabeth voert drastische verandering door in haar garderobe 

Queen Elizabeth heeft een belangrijke verandering gemaakt in haar garderobe. Na veel kritiek, móest ze misschien ook wel.

De Britse koningin zal namelijk nooit meer bont kopen. Iets wat ze tot 2019 nog regelmatig droeg.

Nepbont

Elizabeth draagt voortaan alleen nog maar nepbont. Dit onthult Angela Kelly, de persoonlijke assistente van koningin Elizabeth, in haar boek The other side of the coin: the Queen, the dresser and the wardrobe. “Als hare majesteit een gelegenheid moet bijwonen met koud weer, zal ze vanaf 2019 alleen nog imitatiebont dragen om warm te blijven”, schrijft ze. Buckingham Palace heeft dit inmiddels ook bevestigd tegenover Daily Mail: “Als er nieuwe outfits voor de Queen worden ontworpen, zal er alleen gebruik worden gemaakt van nepbont.”

Dierenrechtenorganisaties blij

Maar zal de Queen dan ook haar échte bontjassen nooit meer dragen? Daar wil het paleis helaas geen antwoord op geven. Enfin, volgens dierenrechterorganisatie PETA geeft de Britse koningin al een heel goed, modern voorbeeld. “Vandaag de dag lijden dieren nog steeds onder de mode. Het geeft ons hoop dat de Queen stappen neemt om hier niet meer aan bij te dragen. We hopen dat ze dit beleid ook doorvoert tot in haar ceremoniële garderobes, zoals mantels.”

Nu Kate nog aan de faux fur

Nu hopen dat mede-royals Kate Middleton en Camilla Parker-Bowles zullen volgen. De vrouwen van prins William en prins Charles dragen ook regelmatig bont.

En bont is zó niet nodig. Fake fur zit er anno 2019 net zo mooi, zo niet mooier, uit. Kijk maar:

Op deze manier krijg je faux fur het best schoon:

