De Britse Queen Elizabeth blijft al haar hele leven trouw aan haar eigen stijl. Zo draagt ze volgens Britse media al sinds 1989 dezelfde kleur nagellak. En haar favoriete lakje is ook nog eens goed betaalbaar.

Volgens nagellakmerk Essie is de Queen al sinds 1989 fan van hun nagellak. De kapper van Queen Elizabeth zou dat aan Essie hebben laten weten toen hij in een brief om een voorraadje van één bepaalde kleur vroeg; ‘de enige kleur die ze wil dragen’.