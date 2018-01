Rapunzel bestaat echt: vrouw heeft prachtig natuurlijk haar van meer dan een meter

Net op het moment dat we blij waren dat ons haar 5 centimeter was gegroeid, verscheen de Russische Anastasiya Sidorova met haar ellenlange haren.

Wellicht niet volledig haalbaar, maar wel een inspiratie: het haar van Anastasiya is glazend, natuurlijk en meer dan 1 meter en 6 centimeter lang. Op haar Instagramaccount deelt ze foto’s van haar zwierende haren en geeft tips hoe je haaruitval kunt tegengaan en misschien zelfs wel een haarlengte tot aan je knieën kunt krijgen. Kanttekening: de tekst is in het Russisch dus houd je woordenboek maar gereed.

Wat zeggen jullie: jaloersmakend of houd je het toch liever bij je eigen kapsel?

Bron: goodhousekeeping.com. Beeld: iStock