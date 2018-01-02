Rapunzel bestaat echt: vrouw heeft prachtig natuurlijk haar van meer dan een meter
Net op het moment dat we blij waren dat ons haar 5 centimeter was gegroeid, verscheen de Russische Anastasiya Sidorova met haar ellenlange haren.
Wellicht niet volledig haalbaar, maar wel een inspiratie: het haar van Anastasiya is glazend, natuurlijk en meer dan 1 meter en 6 centimeter lang. Op haar Instagramaccount deelt ze foto’s van haar zwierende haren en geeft tips hoe je haaruitval kunt tegengaan en misschien zelfs wel een haarlengte tot aan je knieën kunt krijgen. Kanttekening: de tekst is in het Russisch dus houd je woordenboek maar gereed.
Wat zeggen jullie: jaloersmakend of houd je het toch liever bij je eigen kapsel?
Распространённые мифы о волосах Лайк, если тебе интересны полезные посты о волосах! – 1️⃣Массаж кожи головы ускоряет рост волос. – Массаж кожи головы ускоряет кровообращение, что доставляет фолликулам больше кислорода и питательных веществ, но к сожалению этого недостаточно для стимуляции роста волос. Я вам уже неоднократно говорила, что на качество волоса влияет гормон –дигидротестостерон. В период полового созревания происходят гормональные изменения и часто качество волоса становится хуже: сокращается длина волос, пропадает блеск, сеченых волос становится все больше. От массажа кровь прилила, кислород и питание доставила, а дальше? Пагубное воздействие гормона это не устранит. Мало того массаж лишний раз стимулирует работу сальных желёз и сала выделяется на кожу голову больше. Другое дело массаж с использованием стимулирующих средств. И кровь прилила и все необходимые вещества фолликулы получили. Вывод: в качестве моно терапии массаж малоэффективен, а в качестве комплексов терапии вместе с лечебными средствами только лишь усилит эффективность препарата. 2️⃣Средства для стайлинга вредят волосам. Что делает девушка, у которой началось выпадение волос? Чаще всего она исключает из своего ухода использование фена и стайлинговых средств, полагая, что это влияет на выпадение волос. Фолликул находится глубоко под кожей и чтобы повредить его, ещё нужно постараться. Тем более, что все средства наносятся только на длину волос, которая уже никаким образом не влияет на рост. 3️⃣Бритьё налысо способствует росту густых волос. Мое любимое 😁 Количество полученных луковиц заложено генетически и мы никак не можем их увеличить, а значит никак не можем вылечить густоту волос. Жду ваших мифов)
Ответы на часто задаваемые вопросы и рекомендованные мною витамины для волос. Не жадничайте лайк такому полезному посту☺️ – 🔹”возможно ли замедлить поседение волос или даже вернуть пигмент уже поседевшим волосам?” Вылечить поселение нельзя. Замедлить поседение волос помогают препараты с парааминобензойной кислотой(ищите в составе), пантотенатом. Рекомендую обратить внимание на пантовигар. Так же было бы неплохо сдать анализ крови на железо, гемоглобин, ферритин и ТТГ, т.к. в некоторых случаях седина может появиться из-за проблем с щитовидной железой и пернициозной анемии. – 🔹” Настя, порекомендуй витамины для волос, которые можно купить в аптеке” Напомню, употребление витаминов не решает проблемы выпадения волос и ускорения их роста. Витамины нужны в том случае, если в них есть дефицит. Витамин Д: 🔸Вигантол, аквадетрим, superior source D3 extra strength 10.000 единиц Омега 3 ПЖК: 🔸Solgar 950 🔸Norwegian fish oil 1000мг Витамины для волос 🔸Пантовигар 🔸Maxi-hair 🔸Solgar “волосы, кожа, ногти” – 🔹”наступают холода, правда, что если не носить шапку зимой, то качество волоса становится хуже и может даже начаться выпадение волос? -Нет, это миф. Ведь даже есть уже столетиями известная процедура как криотерапия. Суть заключается в массаже головы жидким азотом при низких температурах. Таким образом происходит тренировка сосудов: сначала их сужение, а потом расширение, что приводит к усилению кровообращения. – Употребляете ли вы витамины? Какие?
Это наверное мое самое любимое фото😍лайк, если вам тоже нравится) – Ответы на часто задаваемые вопросы 1️⃣”Волосы лезут с корнем, плохо ли это?” – Волосы всегда выпадают с корнем, так как составляют с корнем единое целое (исключение – когда волосы ломаются -но это не вариант выпадения). Но на месте выпавшего волоса остается волосяной фоллиул со всеми структурами, которые способны вырастить новый волос на месте выпавшего (у любого человека в день выпадет около 100 волос и все они с корнем) 2️⃣”Если вырвать седой волос, то на его месте вырастут целых два седых волоса?” – Это миф. Если бы это было правдой, то выдергивание седых волос позволило бы сделать волосы гуще🙈 3️⃣”Правда ли что частое мытьё головы усиливает выпадение волос?” – нет, это так же миф. Я неоднократно говорила о том, что для здоровья кожи головы очень важно ее своевременное очищение. При мытьё разжижается густой сальный секрет, вымывается УЖЕ мертвый волос, но это никак не провоцирует выпадение здоровых волос. Напомню, перед тем как покинуть голову, волос пребывает 2-3 месяца в телогеновой фазе. Т.е он все это время сидит в своём фолликуле, не растёт и не выпадает. Вот именно такие волосы во время мытья и выпадают, а здоровый волос ещё нужно постараться выдернуть. Каждому я чисто физически не успею ответить, но стараюсь писать отдельные посты с ответами на вопросы😊 Задавайте вопросы под этим постом, а на самые интересные и востребованные я буду развёрнуто отвечать в отдельном посте – А за нереальное фото спасибо @e.freyer_photo
Генетическая предрасположенность к потере волос – Выпадение волос может затронуть любого человека в независимости от возраста. Совсем недавно обратилась ко мне мама девочки 12 лет, у которой в период полового созревания о страшной скоростью посыпались волосы и появилась себорея. И самое интересное, что это норма, ведь патологии со стороны работы других органов не выявлено. – Самым распространенным фактором в развитии андрогенетической алопеции (АГА) является генетическая предрасположенность. По наследству человеку передается определенное сочетание генов, отвечающих за поредение. Если генетически ваши фолликулы чувствительны к гормону дигидротестотерону, то происходит постепенное поредение и истончение волос. Однако это вовсе не означает, что родители имели тот же возраст начала проблемы и ее степень. Наследоваться проблема может как в “усиленном”, так и “ослабленном” варианте. – В настоящее время доказано, что важное значение имеют и факторы окружающей среды, так называемые триггеры, которые могут усугубить потерю волос. Например, спровоцировать развитие АГА может стресс(физиологический, психологический, оксилативный), воспалительные заболевания, образ жизни. Т.е у человека может быть предрасположенность к поредению волос, которое проявилось постепенно, уже в более зрелом возрасте и это нормально. – Этим постом хочу вам сказать, что на состояние волос влияет огромное количество факторов и мы их должны минимизировать, чтобы по максимуму избежать проблем с волосами. В первую очередь: 🔹Спать не менее 8 часов 🔹Употреблять больше натуральных продуктов 🔹Отказаться от курения. Курение действительно негативно сказывается на состоянии волос в отличие от алкоголя (в меру конечно же😐) 🔹Если длительно пребываете на солнце, то ОБЯЗАТЕЛЬНО надевайте головной убор. 🔹Употребление БАДов и витаминов. У меня выпадение началось в 20 лет после болезни с длительной высокой температурой. Выпадают ли волосы у вас? С какого возраста?
Эффективна ли плазмотерапия? Друзья, интересна рубрика про причёски? Давайте если да, то наберём 15000 лайков и я завтра сниму для вас кое что😍 – Процедура плазмотерапии заключается в том, что человеку под кожу головы вводят его же собственную плазму. Это позволяет запуститься механизмам, отвечающим за регенерацию и восстановление тканей. – Суть технологии в том, что в плазме крови есть и витамины, и ферменты, и белки, и гормоны, факторы роста, а кроме того, вещества, обладающие отличными регенерирующими и омолаживающими свойствами. – ‼️Важно перед процедурой сдать клинический анализ крови и стандартный госпитальный комплекс (сифилис, гепатит В, С, ВИЧ). Если в клиническом анализе крови выявлен Воспалительный процесс, то рекомендовано воздержаться от данной процедуры. – Я рекомендую использовать данную процедуру в качестве дополнительного лечения, но не в качестве монотерапии, особенно при андрогенетическом выпадении волос. Если выпадение волос вызвано стрессом, употреблением антибиотиков, выпадением волос после родов, то в данном случае можно использовать эту процедуру в качестве моно терапии. Напомню, выпадение волос после родов не остановить, можно лишь только позаботиться о том, чтобы на месте выпавших волос росли толстые и здоровые. – Так же важно выполнять данную процедуру на здоровой коже головы. Это же касается и мезотерапии. Если у вас присутствует себорея(зуд, шелушение, болезненность кожи головы), перхоть, то для начала следует устранить воспаление кожи головы. – Предвижу вопрос о мезотерапии😊в данном случае эффективность зависит от вводимого коктейля. Подробно можно почитать тут #мезо_sid – А Вы пробовали данные процедуры? Поделитесь впечатлениями
lees ook
De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!
Bron: goodhousekeeping.com. Beeld: iStock